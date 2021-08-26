مقتل جندى وإصابة 8 أخرون فى سوريا إثر هجوم إرهابى بريف درعا

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لقي جندي سوري مصرعه وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم إرهابي على حافلة طعام تابعة للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربي، حسبما أفاد (التلفزيون السوري) في نبأ عاجل اليوم الخميس.

وفى سياق متصل، قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء البحرى فاديم كوليت، إن جنديا من الجيش السورى أصيب جراء قصف على محافظة إدلب، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح أنه "نتيجة القصف المدفعى الإرهابى على مواقع القوات الحكومية فى قرية الملاجة بمحافظة إدلب، أصيب جندى من القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه سُجل خلال الساعات الـ24 الماضية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب 23 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة".