اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 09:57 ص
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مطلوب سائقين بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا لمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:56 ص
مطلوب سائقين بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا لمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل الخط الثالث لمترو الأنفاق
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما تسعى الشركة المسئولة عن مترو الأنفاق إلى تطوير الخدمات داخل قطاراتها للعمل بكفاءة كبيرة، حيث أعلنت مؤخرا عن حاجاتها لسائقين حاصلين على مؤهلات فوق متوسطة أو مؤهلات عليا بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا.

وأعلنت الشركة المسئولة عن الخط الثالث للمترو عن شروط للمطلوب تعيينهم بهذه الوظائف الشاغرة، تتمثل فى أن يكون السن بين 21 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالى تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا، وأن يجتاز الاختبارات طوال فترة التدريب.

وأكدت الشركة أنها لا تشترط أن يكون المتقدمين لديهم خبرة فى قيادة قطارات مترو الأنفاق، لافتة إلى أن العمل سيكون 6 أيام فى الأسبوع، كما أن العمل بنظام الشفتات البالغة 8 ساعات للشفت يوميا، وأن يكون محدد موقفه من التجنيد، لافتة إلى أن سيحصل على راتب 4500 جنيه شهريا طوال فترة التدريب.


وزاره النقل

مترو الانفاق

اخبار وزاره النقل

الخط الثالث للمترو

شركه مترو الانفاق

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