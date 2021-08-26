مصر للطيران تنقل غدا 12 ألف راكب على متن 88 رحلة دولية وداخلية

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، 88 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 12 ألف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 69 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، واشنطن، إربيل، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 12 آلف راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.