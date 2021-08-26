مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرين فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزى بوصول جثة و4 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول.

وتبين أن المصابين أحمد السيد حسين، 28 سنة، مقيم بقرية الحفير الحامول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وداليا إبراهيم حسن، 21 سنة، مقيمة بـ22 البنزينة بالحامول، مصابة بجرح سطحي باليد اليسرى وكدمات بالوجه، وعلي أحمد غازي، 4 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات متعددة بالجسد، عبدالرحمن أحمد علي غازي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما تم إيداع فاطمة أحمد علي غازي، بمشرحة مستشفى الحامول تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.