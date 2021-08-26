مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

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اقتحم مستوطنون، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا باحات "الأقصى" في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.