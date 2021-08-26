اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:27 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة اقتحام المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة.
 
وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا باحات "الأقصى" في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.
 
وكان قد اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، أمس الأربعاء، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته. 
 
وتضمنت عملية الاقتحام شروحات توراتية مُضللة ورفع صور للهيكل المزعوم، إضافة إلى أداء طقوس تلمودية. 
 
ويتعرض المسجد الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من قبل المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

 


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