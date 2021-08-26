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مستشفيات جامعة القاهرة: نولى أهمية قصوى لتطعيم الجميع بلقاح كورونا

الخميس، 26 أغسطس 2021 01:12 ص
مستشفيات جامعة القاهرة: نولى أهمية قصوى لتطعيم الجميع بلقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة أمل السيد، نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إن المستشفيات تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، منذ بداية الجائحة، وتولى أهمية قصوى بالتطعيمات كون الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذه الحملة، وتابعت "لا أمان إلا بالتطعيمات".

وأضافت "أمل السيد"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر قناة "cbc"، أنهم طعموا عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وغيرهم من العاملين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منذ انطلاق حملة التطعيم في شهر فبراير الماضى.

وأكدت "أمل السيد"، أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيم خلال الفترة الراهنة من أجل التوسع في عملية التطعيم التي ستشمل الجميع خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد شكر، رئيس الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، خلال مداخلة أخرى عبر تطبيق "زووم"، إنه جارى العمل والتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة لإعداد القوائم الخاصة بتطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس.


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