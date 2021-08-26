مستشار وزيرة التضامن: نقدم كل الدعم اللازم لمصابى حادث "كرة السرعة"

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن للحماية وشبكات الآمان الاجتماعى، إن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم لفريق "كرة السرعة" بمركز شباب دسوق، عقب الحادث الآليم الذى تعرضوا له أثناء عودتهم لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهم التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات.



وأضافت "ميرفت صابرين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الوزارة تقدم الدعم النفسى للمصابين، إلى جانب دعم أصحاب الإعاقات مادياً من حيث الأطراف الصناعية وغيرها.

وفى سياق آخر، قالت "ميرفت صابرين"، إن الوزارة أطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، لرعاية صغار الصيادين، في بحيرات البرلس والمرة والتمساح، لافتة إلى أن هناك مرحلة ثالثة من المبادرة ستنطلق فيما بعد، وتابعت: "المرحلة الرابعة تستهدف كافة الصيادين العاملين في نهر النيل بجميع المحافظات المطلة نهر النيل".