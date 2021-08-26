مسؤولون أمريكيون: ارتفاع عدد قتلى القوات الأمريكية بتفجيرات كابول إلى 12

كتب أحمد عرفة

أكد مسؤولون أمريكيون، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين بتفجير مطار كابول إلى 12 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي يطلع رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على آخر التطورات في أفغانستان.

وفى وقت سابق، ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يعقد اجتماعا بشأن أفغانستان الإثنين مع مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا فى مجلس الأمن.