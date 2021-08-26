اليوم السابع
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مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:56 ص
مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، عن تواجد الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي فى عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان فى خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعى الحيوى تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة  الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن خلال مركز رصد ودراسة المشكلات.
 
كما أوضحت نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود تتضمن افتتاح مشغل تدريب وتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات. 
 
كذلك أبرزت النشرة اختيار  الدكتور أشرف مرعي مدير المركز القومي للإعاقة كواحد من الشخصيات الأكاديمية المؤثرة والمميزة للجامعة ممن تقلدوا مناصب رفيعة.
 
أكد  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يأتى تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ، واشاد رئيس الجامعة بالدور الهام الذي تقوم به وحدة التصنيف الدولي، موجها الشكر لهم على هذا الإنجاز الذي أصبحت فيه الجامعة فى قطاع البحث العلمى والذى يظهر تفوقها والجهد المتميز المبذول في النشر الدولي.
 
وأوضحت  الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز الغير مسبوق لجامعة حلوان يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة للباحثين وتشجيع النشر الدولى، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالميا.
 
كما أفاد  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن جامعة حلوان قد تواجدت خلال هذا العام على لائحة تصنيف QS لأفضل الجامعات العالمية للمرة الأولى، مضيفا أن إدارة الجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم في التصنيفات الدولية بكل قطاعات وكليات الجامعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة فى تلك التصنيفات.
 
 
 

جامعة حلوان

ماجد نجم

التعليم العالى

اخبار مصرية

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