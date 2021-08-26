كيف تسترد الكفالة بعد البراءة؟.. القانون يجيب

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن إجراءات استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.

1- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

- الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:

۱- فقد أصل إيصال الكفالة.

۲- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة، وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

۳- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.

- لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:

۱- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

۲- التصالح أمام المحامى العام ومرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

۳- إيقاف تنفيذ العقوبة.

شروط استرداد الكفالة:

- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـالبراءة أو أمر بألا وجه أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح أمام المحكمة فقط.