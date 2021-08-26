"قتل خطأ".. تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها تحت عجلات حفار فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها بعدما صدمها حفار بمنطقة البدرشين، حيث تبين أنه أثناء قيام حفار تابع لأحدى الشركات بأعمال إصلاحات فى الشارع؛ تصادف مرور المتوفاة وابنتها، فصدمهما الحفار عن طريق الخطأ، مما أسفر عن إصابتهما.

وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المتوفاة وابنتها إلى المستشفى فى محاولة لإسعافهما؛ إلا أنهما فارقا الحياة.

واستدعت جهات التحقيق مسئولى أعمال الحفر والمشرفين المسئولين عن الموقع؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة؛ ووجهت تهمة القتل الخطأ لعامل الحفار وأصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل وابنتها في حادث مرروي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حفار خاص بإحدى الشركات صدم الضحية وابنتها أثناء سيرهما بالشارع، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تم ضبط سائق الحفار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.