غرق 4 أشخاص فى منطقة تجمع مائى بالواحات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط 4 عمال في منطقة تجمع مائي بمنطقة الواحات في الجيزة، مما أسفر عن مصرعهم، وتم انتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق 4 اشخاص بمنطقة تجمع مائي بالواحات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحايا 4 عمال، تعرضوا للغرق بمنطقة تتجمع بها المياه، حيث أشارت أقوال الشهود إلى أنهم خلال محاولتهم الاغتسال بها تعرضوا للغرق لعدم إجادتهم السباحة.



تم انتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقة، وباشرت النيابة التحقيق.