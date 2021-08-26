اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

غرق 4 أشخاص فى منطقة تجمع مائى بالواحات بالجيزة

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:20 م
غرق 4 أشخاص فى منطقة تجمع مائى بالواحات بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقط 4 عمال في منطقة تجمع مائي بمنطقة الواحات في الجيزة، مما أسفر عن مصرعهم، وتم انتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق 4 اشخاص بمنطقة تجمع مائي بالواحات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحايا 4 عمال، تعرضوا للغرق بمنطقة تتجمع بها المياه، حيث أشارت أقوال الشهود إلى أنهم خلال محاولتهم الاغتسال بها تعرضوا للغرق لعدم إجادتهم السباحة.

تم انتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقة، وباشرت النيابة التحقيق.


الواحات

غرق

قسم الواحات

امن الجيزه

اخبار

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة