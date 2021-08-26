عاطل يكشف كواليس سقوطه بـ"كوكتيل مخدرات" وبندقية آلية فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه في الصف بمحافظة الجيزة، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة وبندقية آلية وذخيرة في الصف، باستخدامه سيارة ملاكي في التنقل وتوصيل المواد المخدرة لعملائه، مضيفا إلى سلوكه الدروب الجبلية للابتعاد عن الطرق الرئيسية خشية القبض عليه.

أضاف المتهم أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، بكافة أنواعها، خاصة الحشيش والهيروين والبانجو والأفيون، واستخدامه السلاح في الدفاع عن نفسه خلال ترويج المضبوطات بين عملائه.

وأرشد المتهم عن هوية عدد من الأشخاص اعتاد الحصول منهم على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليهم، كما أرشد عن مصدر حصوله على السلاح.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف ، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جرام لمخدر الحشيش - 50 جرام لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.