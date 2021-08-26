ضحية دجال حدائق القبة: أوهمنى بقدرته على مضاعفة الأموال بواسطة الجن

كتب عبد الله محمود

أدلت إحدى ضحايا شخص أجنبى متورط فى الدجل والشعوذة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، بتفاصيل مثيرة، خلال ادلائها بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة.

قالت الضحية إن المتهم استولى منها على 100 ألف جنيه"، موضحة أنها قامت بإعطائه المبلغ المالى بعد أن أوهمها بقدرته على استثماره ورده لها بمقابل مادى عالى، لافتة إلى أنها فوجئت بعد ذلك أنه نصاب وحال الاستيلاء على أموالها بطريق الغش والخداع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا، عن أن المتهم تمكن من خداع وايهام ضحاياه بقدرته على مضاعفة أموالهم وتحقيق ثروات طائلة بواسطة الجن من خلال ممارسة أعمال السحر، وأنه جمع من المجنى عليهم مبالغ طائلة بعد أن اوهمهم بردها لهم بفائدة مالية كبيرة، إلا أنه حاول الهرب بعد جمع تلك الأموال، حتى تم إلقاء القبض عليه.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، قرر تجديد حبس شخص أجنبي لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى مضاعفاتها لهم من خلال الجان 15 يوم على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على أجنبى لقيامه بالنصب على ربة منزل والاستيلاء على أموالها عقب ادعاء قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة بمنطقة حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص) ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته، وتنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردًا إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه، مضيفا أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.