اليوم السابع
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ضبط 15 طن دواجن فاسدة داخل مجزر فى شبين القناطر بالقليوبية.. صور

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:58 ص
ضبط 15 طن دواجن فاسدة داخل مجزر فى شبين القناطر بالقليوبية.. صور جانب من المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة مكبرة، فجر اليوم، وذلك في إطار توجهات المديرية للحفاظ علي صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومحافظ القليوبية، وتكليف الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة.

وشنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بقيادة الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم عفيفي رئيس قسم التفتيش بالإدارة، حملة تفتيش بناحية شبين القناطر علي مجزر دواجن، بالإشتراك مع مباحث التموين ومركز شرطة شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7500 كيلو هياكل دواجن غير صالحة، و1600 كيلو دواجن غير صالحة، و5700 كيلو دواجن وكبد وقوانص، وسحب عينات للفحص، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو15 طنا، وتم تحرير التقرير اللازم وتسليمه للقوة المرافقة لاستكمال الاجراءات.

المضبوطات بالحملة
المضبوطات بالحملة

 

المضبوطات بالمجزر خلال الحملة
المضبوطات بالمجزر خلال الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

خلال التفتيش بالمجزر
خلال التفتيش بالمجزر

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 


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دواجن غير صالحة للاستخدام

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