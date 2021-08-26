ضبط 15 طن دواجن فاسدة داخل مجزر فى شبين القناطر بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة مكبرة، فجر اليوم، وذلك في إطار توجهات المديرية للحفاظ علي صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومحافظ القليوبية، وتكليف الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة.

وشنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بقيادة الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم عفيفي رئيس قسم التفتيش بالإدارة، حملة تفتيش بناحية شبين القناطر علي مجزر دواجن، بالإشتراك مع مباحث التموين ومركز شرطة شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7500 كيلو هياكل دواجن غير صالحة، و1600 كيلو دواجن غير صالحة، و5700 كيلو دواجن وكبد وقوانص، وسحب عينات للفحص، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو15 طنا، وتم تحرير التقرير اللازم وتسليمه للقوة المرافقة لاستكمال الاجراءات.



المضبوطات بالحملة



المضبوطات بالمجزر خلال الحملة



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات



خلال التفتيش بالمجزر