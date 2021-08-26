اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بالخانكة

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:43 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بالخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، وبحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية متنوعة من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى حيازة الأسلحة النارية والإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط "أمين ر أ"، 30 سنة، عاطل، و"مدحت ع ف"، 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 2 قضية، و"مصطفى م ع"، 26 سنة،  عاطل، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و250 جرام من مخدر الهيدرو، و300 جرام من مخدر الهيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1290 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد الخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

سلاح نارى

مركز الخانكة

فرد خرطوش

مديرية امن القليوبية

هيروين

حشيش

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