اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة مدرسة ثانوية بقنا وإعادة المسروقات

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:11 م
ضبط المتهمين بسرقة مدرسة ثانوية بقنا وإعادة المسروقات حملة أمنية - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين بسرقة مدرسة ثانوية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية.

 

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بسرقة مدرسة الكلاحين الثانوية بنات بمركز قفط جنوبي قنا، وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط المتهمين الثلاثة، وإعادة المسروقات، والتي كانت عبارة عن 4 ماكينات خياطة،  ومايكروويف وأسطوانة بوتاجاز وحنفيات المدرسة و2 كيسة كومبيوتر.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتحفظ علي المتهمين.

 

 


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