اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 08:45 م
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صندوق مكافحة الإدمان يحذر من مخالطة المتعاطين: التدخين السلبي يحول العينة لإيجابية

الخميس، 26 أغسطس 2021 07:08 م
صندوق مكافحة الإدمان يحذر من مخالطة المتعاطين: التدخين السلبي يحول العينة لإيجابية صندوق مكافحه الإدمان -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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حذر الدكتور هشام جمعة أخصائى علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من مخالطة المتعاطين لأن العينة ستتحول إلى إيجابية، وأن التدخين السلبى قد يكون عاملا فى إيجابية عينة التحليل للكشف على تعاطى المخدرات.

 

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى ام سى، تقديم سارة حازم، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المواطنين، ولابد أن نواجه كل المخاطر التى يواجهها المواطنين بشكل عام، وعدم التواجد مع المدخنين حتى لا يتحول إلى تدخين سلبى.

 

وكان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قال إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لا يقتصر على العلاج الطبي، ولكن هناك خدمة متكاملة لتأهيل المتعافين اجتماعيا ودمجهم في المجتمع بحزم تمكين اقتصادى متنوعة، موضحًا أن متوسط الحالات التي تأتى لنا للعلاج أكثر من 1401 ألف مريض على أكثر 27 مركزا علاجيا والعلاج مجانا.


مكافحة الادمان

مخالطة المتعادين للمخدارات

المخدرات

برنامج اليوم

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