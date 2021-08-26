صربيا تدعو الأردن لحضور قمة دول عدم الإنحياز

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وجه وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لحضور الأردن قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهورية صربيا خلال أكتوبر المقبل في العاصمة بلغراد.

ورحّب الصفدي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - بالدعوة ، منوهاً إلى الدور الإيجابي الذي تسهم من خلاله الحركة في تحقيق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق علاقات متوازنة من شأنها تلبية طموحات الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة.

وبحث الصفدي و سيلاكوفيتش،- خلال لقائهما - سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل ، كما استعرض الوزيران الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وضمان استمرار الدعم الدولي للاجئين والتطورات في لبنان.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الصربي الدور الأردني والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.