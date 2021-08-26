تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد المحافظة الإلكترونية للهواتف على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، بحسب التقرير السنوي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن المحافظ الإلكترونية للهواتف في مصر.
س و ج كيف تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا بمؤشر المحافظ الإلكترونية؟الخميس، 26 أغسطس 2021 07:00 م
جهاز تنظيم الاتصالات
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