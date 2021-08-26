سقوط صاحب مصنع لحيازته 2.5 طن لحوم فاسدة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مصنع بحوزته 2.5 طن لحوم مجمدة وكبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين فى ضبط (5. 2 طن لحوم مجمدة – كبدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.