اليوم السابع
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سائق يشعل النار فى توك توك ويصيب 3 أشخاص بسبب مشاجرة على راكب بالمنوفية

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:16 م
سائق يشعل النار فى توك توك ويصيب 3 أشخاص بسبب مشاجرة على راكب بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أصيب ثلاثة أشخاص بحروق متفرقة إثر نشوب مشاجرة على راكب بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كلا من " م ج ا " 8 سنوات، سائق توك توك، مقيم بقرية بوهة شطانوف، مصاب بحروق بنسبة 40% فى الذراعين والوجه، و"س ف ع " 32 سنة، مقيم بقرية بوهة شطانوف مصاب بحروق بنسبة 70%، و"ر م ا" 28 سنة، ربة منزل بائعة خضار، ومقيمة بمحلة سبك مصابة بحروق بنسبة 45 %.

 

وبالانتقال الفورى والمعاينة، تبين نشوب مشاجرة بين الأول والثانى على راكب مما أدى إلى إشعال الأول النيران بالتوك توك وأدى إلى إصابة الثلاثة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام وجارى العمل على إسعافهم.


مشاجرة على راكب

سائق توك توك

توك توك

مستشفى أشمون العام

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