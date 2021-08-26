زوج ضحية الدجال: قالى أنا بضرب الجن مش مراتك عشان يطلع منها فماتت

أمرت نيابة حلوان بإخلاء سبيل زوج ربة منزل قتلها دجال بضربها حتى الموت بزعم علاجها من الجن.، وكانت النيابة أمرت بحبس الدجال 4 أيام على ذمة التحقيق .

وقال زوج المجنى عليها أنها كانت تعانى من حالة نفسية ، وعرض عليه أحد الاشخاص علاجها عن طريق معالج روحانى حيث حضر الدجال الى الشقة وقام بتقييد زوجته من اليد والقدم بزعم أنه يضرب الجن لإخراجه من جسد زوجته وعلاجها ، واخراج الجن منها الا أنها فقدت الوعى وتوفيت نتيجة ضربها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهم بقتل سيدة أثناء علاجها من أمراض نفسية بمنطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوفاة ربة منزل، بمنطقة حلوان بعد تعرضها للضرب حتى الوفاة على يد معالج روحانى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبسؤال أهل المتوفية، أكدوا أنها تعاني من مرض نفسى، وكان معالج روحاني يعمل على علاجها، وتم القبض عليه، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.