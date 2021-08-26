رئيس مياه القاهرة يعتذر لأهالي عين شمس لتأخر إصلاح الخط المكسور

كتب أحمد حسن

قدم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى اعتذارا لأهالى مناطق عين شمس لتأخر الانتهاء من إصلاح خط 1500 مم من محطة مياه مسطرد ويخدم مناطق مصر الجديدة والحجاز والملتقى العربى واجزاء من مدينة نصر.

وقال المهندس مصطفى الشيمى أنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ماعدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل بعمق 8 متر اسفل مترو الانفاق وكمية المياه التى تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط.

وأضاف أن شركة مياه القاهرة قامت باستخدام أسطول كبير من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.

وأوضح أنه سيتم فتح المياه لمناطق عين شمس خلال ساعات بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والتى استمرت على مدار 24 مشيرا أن الشركة قدمت الاعتذار لاهالى عين شمس من منطلق توفير أفضل خدمة للمواطنين.

وقال إنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتى انتهى عمرها الافتراضى لوضع خطة عاجلة للبدء فى إدخالها أعمال الاحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للاهالى بمنطقة عين شمس.