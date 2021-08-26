رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان يتغيب عن حضور تحقيقات "انفجار المرفأ"

إيمان حنا

تغيب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، عن الحضور أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للاستماع إليه في ملف انفجار مرفأ بيروت. وفق صحيفة النهار اللبنانية.

وكان دياب قد وجه خطابا إلى المحقق العدلي في لبنان طارق البيطار اعتبر فيه أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال.

وسبق أن وجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية.