حبس المتهمين بقتل مزارع بقرية شوبك بسطة فى الشرقية 4 أيام

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 8 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل مزارعًا وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المدعو مجدي أحمد غنيم، 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاص خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجني عليه، وتُدعى آمال مدكور، حزنًا على مقتل زوجها،وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.