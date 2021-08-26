اليوم السابع
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جنايات المنصورة تحيل أوراق سيدة وعشيقها للمفتى بتهمة قتل زوجها.. لايف

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:20 م
جنايات المنصورة تحيل أوراق سيدة وعشيقها للمفتى بتهمة قتل زوجها.. لايف جنايات المنصورة تحيل أوراق سيدة وعشيقها للمفتى
الدقهلية - شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق زوجه وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاتخاذ الرأي الشرعي فى إعدامهما، لاتهامهما بالاشتراك فى قتل الزوج والتحريض على قتله من قبل الزوجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري للحكم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، على "سامح ال ع" 32 سنة سائق تاكسى، وزوجة المجني عليه "أمل ع" 30 سنة، وحددت المحكمة جلسة الأول من دور أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
 
وأحال المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية القضية رقم 1097 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1282 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، وأشار فيه إنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهمت النيابة سامح ال ع  محبوس " السن 33 - سائق – مقيم / ميت عوام - مركز المنصورة
و أمل ا ع  "محبوسة " السن30 - ربة منزل - مقيمة منطقة المجزر الآلي أول المنصورة - لأنهما بتاریخ 27 يناير 2021  بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة، قتل المجنى عليه محمد س ا عمدا مع سبق الإصرار، اان عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح نارى.

 


الدقهليه

محكمة الجنايات

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