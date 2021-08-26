اليوم السابع
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تيسيرات لموظفى محافظة القاهرة لتلقى لقاح كورونا بعد التسجيل على موقع الصحة

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:19 م
تيسيرات لموظفى محافظة القاهرة لتلقى لقاح كورونا بعد التسجيل على موقع الصحة محافظ القاهرة يتفقد إجراءات تلقى العاملين لقاح فيروس كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إجراءات تلقى العاملين بحى مصر الجديدة للقاح فيروس كورونا لمتابعة تقديم كافة التيسيرات لهم للحصول على اللقاح بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.
 
وأكد محافظ القاهرة استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزيادة اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.
 
وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" حماية لهم ولأسرهم.
 
كما وجه محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

محافظ القاهرة

لقاح كورونا

موقع وزارة الصحة

وزارة الصحة

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