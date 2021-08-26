تنسيق 2021.. شروط الالتحاق بقسم الإرشاد السياحى بكلية الآداب جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسى 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.



وكشفت الكلية عن شروط الالتحاق بقسم الإرشاد السياحى، حيث يقبل الطالب الحاصل على 46 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى الانجليزية بالثانوية العامة.



ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية ولايقبل القسم المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين والراسبين ولا المحولين من الكليات وأقسام أخرى.



وكان الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب أعلن إطلاق الكلية 4 برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس"، برنامج اللغة الهندية، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية.



وأشار مرتضى إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجى الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين .



جدير بالذكر أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها "الفارسى - الاوردو - التركي"، اللغة العبرية، المكتبات والمعلومات، الحضارة الأوروبية القديمة، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحى .

