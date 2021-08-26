تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للمعاهد الهندسية الخاصة

كتب محمود راغب

كشفت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للمعاهد العالية الخاصة المعتمدة فى مصر، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة.

وتضم المعاهد : ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

وينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية الهندسية ، كما يلى:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الصفوة العالى للهندسة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد الكندى العالى للهندسة ب6 أكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة