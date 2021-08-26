تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من مواطنين بالمقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بالاستيلاء على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالي بزعم استثمارها في التجارة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على مستريح جديد استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالى بالمقطم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا، وأمكن التوصل إلى 7 من المجنى عليهم بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه.

وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.