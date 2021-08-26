تجديد حبس متهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين باحتجاز عامل وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد كشفوا ملابسات واقعة التعدى على عامل جمع قمامة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من عامل ومقيم بدائرة القسم، يفيد فيه بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما فى مجال جمع القمامة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.