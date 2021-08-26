تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة مطبعة فى السيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مطبعة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر قفل المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.

وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما. وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.