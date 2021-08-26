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برق ورعد وأمطار غزيرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة.. صور وفيديو

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:05 م
برق ورعد وأمطار غزيرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة.. صور وفيديو سقوط الأمطار بغزارة على الكعبة المشرفة
كتب محمد تهامى زكى

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هطلت أمطار غزيرة وبرق ورعد، مساء اليوم الخميس، على الحرم المكى فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

 

وهطلت الأمطار على معظم أحياء وقرى شرق مكة، صاحبتها صواعق رعدية، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار، وفقا للمركز الوطنى للأرصاد.

 

 

كما نشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر، صورا من سقوط الأمطار على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وقالت عنها: "اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة".

 

 

من ناحية أخرى، تكثف رئاسة شئون الحرمين استعداداتها لموسم العمرة والزيارة، لتهيئة الأجواء المناسبة لزوار بيت الله الحرام، وذلك من خلال تقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحتهم، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، حيث كثفت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوى من خلال الجهود اليومية التى تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوى وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

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المسجد الحرام

امطار مكة المكرمة

امطار المسجد الحرام

الحرم المكى

مكة المكرمة

سقوط امطار على المسجد الحرام

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