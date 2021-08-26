برق ورعد وأمطار غزيرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة.. صور وفيديو

هطلت أمطار غزيرة وبرق ورعد، مساء اليوم الخميس، على الحرم المكى فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.
امطار #مكة_المكرمة مساء اليوم الخميس— علي القاضي (@al7akm11) August 26, 2021
اللهم أجعلها أمطار خيرًا وبركة #المسجد_الحرام pic.twitter.com/axGjs7Rzdf
وهطلت الأمطار على معظم أحياء وقرى شرق مكة، صاحبتها صواعق رعدية، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار، وفقا للمركز الوطنى للأرصاد.
اللهُم لك الحمد مطرنا بفضل الله ورحمته 🌨🌨🌨🌨— كريم غناي (@GhanayK) August 26, 2021
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أذان المغرب اليوم من #المسجد_الحرام | 18 محرم 1443 | الشيخ المؤذن #عماد_بقري ✨ pic.twitter.com/tZRtkCw1Xp
كما نشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر، صورا من سقوط الأمطار على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وقالت عنها: "اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة".
اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام 🕋♥️— سُلیمَان (@swirac_1425) August 26, 2021
قبل قليل من #المسجد_الحرام : pic.twitter.com/0Wut8f9a0h
من ناحية أخرى، تكثف رئاسة شئون الحرمين استعداداتها لموسم العمرة والزيارة، لتهيئة الأجواء المناسبة لزوار بيت الله الحرام، وذلك من خلال تقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحتهم، ومنعا لانتشار فيروس كورونا، حيث كثفت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوى من خلال الجهود اليومية التى تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوى وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.
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