اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 03:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى: لا شبهة فى حريق مصنع منظفات مدينة نصر وماس كهربائى السبب

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:00 ص
المعمل الجنائى: لا شبهة فى حريق مصنع منظفات مدينة نصر وماس كهربائى السبب حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب داخل مصنع للمنظفات في منطقة مدينة نصر، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محل منظفات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

على الفور قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وحاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة في المنطقة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات، وتم فرض كردون أمنى حول محيط الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت لنيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.


المعمل الجنائى

نشوب حريق

ماس كهربائي

محل منظفات

زيادة الأحمال

مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على حريق محل هواتف بالدقى.. صور

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:22 م

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل موبايلات فى الدقى.. صور

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:02 م

اندلاع حريق فى عقار بمنطقة الدقى والحماية تحاول السيطرة على النيران

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:43 م

اندلاع حريق فى عقار بمنطقة وسط البلد والحماية المدنية تحاول إخماده

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:08 م

السيطرة على حريق بشقة سكنية بطوخ دون خسائر بالأرواح

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة