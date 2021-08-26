المعمل الجنائى: لا شبهة فى حريق مصنع منظفات مدينة نصر وماس كهربائى السبب

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب داخل مصنع للمنظفات في منطقة مدينة نصر، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محل منظفات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

على الفور قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وحاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة في المنطقة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات، وتم فرض كردون أمنى حول محيط الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت لنيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.