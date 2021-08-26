المؤبد لعاطل ونجل شقيقه قتلا شابا ببنى سويف وتخلصا من الجثة فى النيل

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد سمهان، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد حضوريا لعاطل ونجل شقيقه، بتهمة استدراج شاب بمركز ببا، وإطلاق النار عليه من سلاح آلي، ووضعه في مركب وإلقائه في نهر النيل، للتخلص من جثته انتقاما منه لوجود خلافات عائلية بينهم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وعضو النيابة ضاحي ربيع ضاحي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "م.ط" عاطل، ونجل شقيقه "إ.ع" عامل، إلى محكمة الجنايات وذلك لقيامهما بقتل المجنى عليه "أ.ط"، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بـأن بيت الأول النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض السلاح الناري "بندقية آلية"، واتفق مع المتهم الثاني على استدراج المجنى عليه لمحل الواقعة وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية من السلاح الناري قاصدا منذ ذلك قتله فاحدث الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بجانب حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

كما قام المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بان ساعد المتهم الأول في مهاتفة المجني عليه واستدرجه لمحل الواقعة حيث يتواجد المتهم الأول وقام بأطلاق النار عليه فقتل المجني عليه، ثم حملا سويا الجثة الى قارب خاص بالمتهم الأول والذي توجه بها لإلقائها في نهر النيل.

وتبين من الصفة التشريحية للمجني عليه أنه أصيب بخمس طلقات نارية من مسافة قريبة أحدثت كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء ونزيف داخلي وخارجي.

وبعرض المتهمين على المحاكمة قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين والزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الناري المضبوط وإحالة الدعوى المدنية المقامة من والد المجني عليه والتي يطالبهما بتعويض 500 ألف جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة.