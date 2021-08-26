اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل تدشين كاتدرائية القديس مقاريوس بوادى النطرون

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:53 ص
الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل تدشين كاتدرائية القديس مقاريوس بوادى النطرون جانب من التدشين
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الخميس، القداس الإلهى فى كاتدرائية القديس مقاريوس الكبير بديره ببرية شيهيت، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته اليوم بمشاركة 15 من أحبار الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان رسمي لها أنه تم تدشين 3 مذابح بالكاتدرائية الجديدة على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وتعتبر المذابح التي تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير.

البابا تواضروس خلال التدشين
البابا تواضروس خلال التدشين

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

تدشين الكنيسة
تدشين الكنيسة

 

كلمة البابا تواضروس
كلمة البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وادى النطرون

دير وادى النطرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل جنود الملك داكيوس

الخميس، 26 أغسطس 2021 03:00 ص

البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب الكنيسة الأرثوذكسية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:04 م

كنائس مصر تدعم مبادرة الرئيس عن الوعى المجتمعى.. الكنيسة الأرثوذكسية: ندعمها بكل إمكانياتنا.. "الكاثوليكية": تجعلنا نسير فى مسيرة اعتدال.. مطرانية حلوان للأرثوذكس: التاريخ يسجل الرئيس السيسى بحروف من ذهب

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:00 م

الكنيسة الأرثوذكسية: جاهزون بكل إمكانياتنا للتعاون فى بناء الوعى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:46 م

22 معيارا لاختيار الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة