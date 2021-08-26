القوى العاملة: معاش شهرى 3 آلاف جنيه لورثة مصرى توفى فى الأردن

كتبت آية دعبس

حصل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى السفارة المصرية بالأردن عمان على مستحقات مواطن متوفي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، فى بيان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ" بعد أن تم الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة.

وأشار إلي أن تتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأبناء والأرملة "رضا.ا.ج" ، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 197 دولاراً شهريا، ما 3 آلاف و 84 جنيها شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.