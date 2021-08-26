القبض على متهم بقتل مريضة نفسية فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على متهم بقتل سيدة أثناء علاجها من أمراض نفسية بمنطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل، بمنطقة حلوان بعد تعرضها للضرب حتى الوفاة على يد معالج روحانى.

على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وبسؤال اهل المتوفية، أكدوا أنها تعاني من مرض نفسي وكان معالج روحاني يعمل على علاجها وتم القبض عليه ونقلت الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.