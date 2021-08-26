اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على متهم بقتل مريضة نفسية فى حلوان

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:14 م
القبض على متهم بقتل مريضة نفسية فى حلوان متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على متهم بقتل سيدة أثناء علاجها من أمراض نفسية بمنطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل، بمنطقة حلوان بعد تعرضها للضرب حتى الوفاة على يد معالج روحانى.

على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وبسؤال اهل المتوفية، أكدوا أنها تعاني من مرض نفسي وكان معالج روحاني يعمل على علاجها وتم القبض عليه ونقلت الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 


امن القاهرة

جريمة قتل

حلوان

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة