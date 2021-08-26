اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 07:57 م
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العثور على جثمان طفل فى بيارة صرف صحى خاصة بأحد منازل قرية بكفر الشيخ

الخميس، 26 أغسطس 2021 07:00 م
العثور على جثمان طفل فى بيارة صرف صحى خاصة بأحد منازل قرية بكفر الشيخ جثه طفل - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عثر أهالى قرية الظوافرة التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، على جثة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، جثة هامدة بيارة صرف صحى خاصة بمنزل داخل القرية، عقب مرور 24 ساعة من البحث عن الطفل.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى، بلاغا من أسرة طفل مقيم بقرية الضوافره، التابعة لمركز بلطيم، يفيد بتغيب الطفل عصر أمس، وعقب قيام أهالى القرية بالبحث عنه وجدوا جثة الطفل فى بيارة صرف صحى أثناء البحث عنه.

انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى "مؤمن متولى عبد المؤمن"، 3 سنوات، ليجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.


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