اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 05:01 م
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العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بأحد الطرق فى كرداسة

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:12 م
العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بأحد الطرق فى كرداسة جثه-ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس على جثة فتاة مجهولة الهوية، ملقاة بأحد الطرق في كرداسة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.
 
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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أمن الجيزة

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