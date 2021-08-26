السيطرة على حريق منزل وإصابة مالكه بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل بشارع المحكمة دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق بنسبة 60% أثناء مشاركته في إخماد الحريق تم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد ياسر أبوكريشه مأمور قسم شرطة سوهاج يفيد نشوب حريق بمنزل بشارع مجمع المحاكم دائرة قسم طهطا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب الحريق بمنزل ملك صاحب محل خردوات، ويقيم بذات الناحية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والقدمين والساقين بنسبة 60% أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن سبب الحريق حدوث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابه العامة.