السيطرة على حريق محدود بشقة سكنية فى المنيا دون خسائر فى الأرواح

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية بشارع الحسينى القبلى، دون خسائر فى الأرواح، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وقال خالد محمد رئيس حى وسط مدينة المنيا، إنه تأكيداً على التعامل الفورى مع الأزمات والمخاطر بحى وسط المدينة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام، تم السيطرة على حريق بعقار سكنى بشارع الحسينى القبلى بجوار كشرى الحبايب بواسطة رجال الدفاع المدنى دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وأضاف أنه تم فصل التيار الكهربائى والغاز والمياه عن العقار لحين التأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام ومنع امتداده للمنازل المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منوها إلى أن الحريق كان محدودا وقد اندلع بسبب حدوث ماس كهربائى دون أى خسائر فى الأرواح وجارى حصر التلفيات.

وتابع رئيس المدينة جهود إخماد الحريق وأكد ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة بقرى وأحياء مدينة المنيا.