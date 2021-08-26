السيطرة على حريق فى منزل دون خسائر بشرية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل مبنى بالطوب الأبيض بالكيلو 2 دائرة مركز أبوصوير، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.



تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق بمنزل مبنى بالطوب الأبيض بعزبة أبو النور قرية الحجاز، بجوار مدرسة الحجاز الابتدائية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية، من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية.

وقال مصدر، إن الخسائر شملت احتراق سقف المنزل، حيث إن المنزل معروش بالسبايت والخشب.