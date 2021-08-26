اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 06:33 م
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية

الخميس، 26 أغسطس 2021 06:12 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب -عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية في منطقة العمرانية دون إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة من العقار رقم 26 شارع فاطمة رشدى من شارع الهرم.
 
ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة.
 
ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.
 
 

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الجيزة

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