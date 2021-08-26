اليوم السابع
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الرى تعلن الانتهاء من تبطين 2339 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:25 ص
الرى تعلن الانتهاء من تبطين 2339 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2339 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
 
أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، أنه جارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.
 
أضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .
 
و حث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

 


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