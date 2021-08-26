اليوم السابع
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"الدفاع الروسية": إصابة جندى سورى فى قصف بمحافظة إدلب

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:00 ص
"الدفاع الروسية": إصابة جندى سورى فى قصف بمحافظة إدلب عناصر من الجيش السورى
كتب وكالات

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قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء البحرى فاديم كوليت، إن جنديا من الجيش السورى أصيب جراء قصف على محافظة إدلب، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأوضح أنه "نتيجة القصف المدفعى الإرهابى على مواقع القوات الحكومية فى قرية الملاجة بمحافظة إدلب، أصيب جندى من القوات الحكومية السورية".

 

وأضاف أنه سُجل خلال الساعات الـ24 الماضية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب 23 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة".

 

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التى تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحى تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذى يشكل عناصر "جبهة النصرة"  .

 

 


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الجيش السورى

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