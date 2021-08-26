اليوم السابع
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الخشت: إعداد المرجع العلمى الدولى لاستخدام "النانو تكنولوجي" فى علاجات الفم

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:48 ص
الخشت: إعداد المرجع العلمى الدولى لاستخدام "النانو تكنولوجي" فى علاجات الفم رئيس جامعة القاهرة والفريق البحثى القائم على إعداد المرجع العلمى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر وذلك في مجال العلاج التحفظى لتخصصات طب الفم والأسنان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجي والتي يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليا .
 
وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وبما تتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي، مقارنة بنظرائها في الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع علي المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والاسنان والتي تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.
 
فيما كرم الدكتور الخشت، الفريق البحثي القائم علي إعداد المرجع العلمي وهما الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظي، وذلك لجهودهما وتميزهما في اعداد المرجع العلمي الدولي الأول لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانوتكنولوجي.
 
من جانبه قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان ، أن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.
 
وأشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان إلى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتة إلى العمل على إتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.
 

جامعة القاهرة

اسنان القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصرية

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