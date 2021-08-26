التحقيقات: المتهمان بسرقة مطبعة فى السيدة زينب لهما معلومات جنائية سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطلين المتهمين بسرقة مطبعة بدائرة قسم السيدة زينب لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهما فى واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر قفل المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.

وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.