البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 13490 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4356 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4003 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 3721 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، المصرية للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسواق الحرة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 4.45 مليون سهم، 180.6 ألف سهم، 53 ألف سهم، 231 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 375 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5633 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة مستشفى النزهة الدولي 14.3 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 11 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت مبيعات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الفترة الحالية مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 84%.

في سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، العدول عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية والاكتفاء بحصة الملكية الحالية، والتي تبلغ 30% من شركة برايم سبيد مع حفظ جميع الحقوق للشركة.